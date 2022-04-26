وزيرة الدفاع الألمانية تعلن تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

رامشتاين- (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت تدريب جنود أوكرانيين في الأراضي الألمانية على استخدام أنظمة مدفعية.

وقالت لامبرشت اليوم الثلاثاء في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية: "إننا نعمل مع أصدقائنا الأمريكيين على تدريب قوات أوكرانية على أنظمة مدفعية على الأراضي الألمانية".

وتشارك لامبرشت هناك في مؤتمر بشأن أوكرانيا دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الوزيرة أنها ستعمل مع هولندا على تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وتوفير الذخيرة لأوكرانيا، وقالت: "لأننا نعلم جميعا أن المدفعية عامل اساسي في هذا النزاع".

وذكرت لامبرشت أنه كانت هناك "انتقادات لألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية"فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا، موضحة في المقابل أن "الأرقام تتحدث بلغة مختلفة"، مشيرة إلى أن ألمانيا قررت توريد دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وقالت الوزيرة: "نلاحظ بفزع كبير الوحشية وإرادة التدمير التي تخوض بها روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا"، مضيفة أن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين "خرجت بذلك من دائرة الأمم المتحضرة"، معربة عن سرورها لعقد هذا الاجتماع في رامشتاين، حيث يرسل "إشارة أخرى مهمة للغاية لتضامننا مع أوكرانيا".

وبدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يناقش ممثلون من العديد من البلدان في قاعدة رامشتاين الحرب في أوكرانيا. ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ممثلين من حوالي 40 دولة إلى المؤتمر في أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة. ومن بين المشاركين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

وبحسب البيانات، فإن أحد أهداف هذه المشاورات هو الأمن الدائم وسيادة أوكرانيا. وستدور المشاورات أيضا حول احتياجات أوكرانيا الدفاعية - بما يتجاوز الحرب العدوانية الروسية الحالية.

وتشن روسيا حربا عدوانية على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي. وردا على ذلك، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على موسكو.