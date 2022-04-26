إيرلندا تتعهد بدعم اللاجئين الأوكرانيين

دبلن-(د ب ا):

قال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن إن حكومته سوف تبذل" كل ما يمكن" لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين يصلون البلاد.

ويأتي ذلك التصريح في الوقت الذي قال فيه وزير النفقات العامة مايكل ماجراث إن الحكومة تستعد لانفاق نحو 3 مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) خلال عام 2023 على الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ودعمهم .

وقال مارتن وهو في طريقه لحضور اجتماع مجلس الوزراء الذي سوف تهيمن عليه الحرب في أوكرانيا، إنه التقى بلاجئين في بداية الاسبوع.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن مارتن القول" إمتنانهم لطيبة شعب إيرلندا أمر يمس القلب". وأضاف هذه حرب بشعة تخلف تأثيرا فظيعا على الأسر، وباسم الانسانية المشتركة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا وفقا لطاقتنا ومواردنا للقيام بما نستطيع".

وأضاف" نريد أن تنتهى هذه الحرب، ويجب أن تنتهى، لأن الكثير من الأرواح فقدت".

وقد وصل نحو 25 ألف لاجئ أوكرانيا لجمهورية إيرلندا، مما يضع ضغطا على الحكومة لتمويل الاسكان والاقامة.

وقال ماجراث إن " التركيز الاساسي" لمباحثات مجلس الوزراء اليوم سوف يكون على إقامة اللاجئين. وأضاف أن الوزراء سوف " يدرسون كل الخيارات المتاحة للحكومة للعثور على أماكن إقامة في أسرع وقت ممكن".