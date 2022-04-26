اليابان تجيز لقاحي فايزر وموديرنا لإعطاء الجرعة الرابعة ضد كورونا

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إجازة استخدام لقاحات فايزر وموديرنا لإعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه سيتم تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح لمن تلقوا جرعتهم الثالثة قبل خمسة أشهر على الأقل.

ولفتت إلى أن الجرعة الرابعة ستكون لمن هم في سن الـ 60 فما فوق ومن لديهم أمراض مزمنة استنادا إلى بيانات عن برامج التطعيم في الخارج.