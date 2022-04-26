إسرائيل تعيد فتح معبر لدخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أعادت إسرائيل اليوم الثلاثاء فتح معبر بيت حانون/إيريز لدخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وكان تم إغلاق المعبر ليومين بعد إطلاق قذائف صاروخية من غزة.

وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ 12 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل لغرض العمل، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن حركة حماس قامت باعتقال نشطاء لحركة الجهاد الإسلامي التي تقف وراء إطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة.