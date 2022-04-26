Masrawy logo white

إعلان

إسرائيل تعيد فتح معبر لدخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة

11:41 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
إسرائيل تعيد فتح معبر لدخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة

معبر بيت حانون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب- (د ب أ):

أعادت إسرائيل اليوم الثلاثاء فتح معبر بيت حانون/إيريز لدخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وكان تم إغلاق المعبر ليومين بعد إطلاق قذائف صاروخية من غزة.

وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ 12 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل لغرض العمل، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن حركة حماس قامت باعتقال نشطاء لحركة الجهاد الإسلامي التي تقف وراء إطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
معبر بيت حانون العمال الفلسطينيين قطاع غزة إسرائيل

الخبر التالى:

روسيا وأوكرانيا: بوتين وجوتيريش يناقشان سبل وقف القتال مع احتدام المعارك شرقي البلاد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا