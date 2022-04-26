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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 2ر510 مليون واللقاحات 24ر11 مليار

11:39 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 2ر510 مليون واللقاحات 24ر11 مليار

مصابي كورونا حول العالم

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نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 2ر510 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 24ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 510 ملايين و 239 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 220 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 246 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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