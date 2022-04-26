لجنة أمريكية تندد بالتراجع الكبير في الحريات الدينية في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس

واشنطن- (بي بي سي):

أوصت لجنة استشارية أمريكية بفرض عقوبات على الحكومة الهندية بسبب "التراجع الكبير" في الحريات الدينية في البلاد في ظل حكم القوميين الهندوس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة تواليا التي تطلب فيه اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية بوضع الهند على قائمة "البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق.

وأشارت اللجنة، التي أنشئت لتقديم توصيات دون المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة، إلى "العديد" من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.

وأشارت اللجنة الى "ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل الغوغاء" على الصعيد الوطني في الهند، إضافة الى اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.