واشنطن تعقد مؤتمرا دوليا حول الحرب في أوكرانيا بقاعدة جوية في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا يعقد اليوم الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

والهدف من المؤتمر هو تأمين أمن أوكرانيا وسيادتها على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يركز على الاحتياجات الدفاعية للبلاد في الفترة التي تلي الحرب.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن المؤتمر لا يعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن دولا ليست أعضاء في الحلف من بين المدعوين.

وفي الفترة التي سبقت المؤتمر زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كييف حيث التقيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.

كما تم تزويدهما بمعلومات مهمة حول متطلبات الدفاع الأوكرانية، والتي من المقرر مناقشة تفاصيلها مع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها الذين سيحضرون المؤتمر.