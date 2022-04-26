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زيلينسكي يتعهد بألا تنجح روسيا في حربها ضد أوكرانيا

06:31 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
زيلينسكي يتعهد بألا تنجح روسيا في حربها ضد أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تنجح روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة التي نشرها على تليجرام في وقت متأخر من يوم الإثنين، إنه خلال شهرين، استخدمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 1100 صاروخ وعدد لا يحصى من القنابل الجوية والمدفعية ضد أوكرانيا، "لكنها لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الوحدات الروسية لم تحصل حتى على "النزر اليسير" من الدعم في شرقي البلاد الذي كانت تعول عليه كثيرا.

وقال زيلينسكي إنه في خيرسون أو كاخوفكا أو ميليتوبول أو إنيرهودار أو مدن أخرى تحتلها القوات الروسية لم ينحن الشعب للقوات المسلحة الروسية.

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زيلينسكي يتعهد روسيا حربها ضد أوكرانيا

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