المتحدث باسم جوتيريش: هناك فرصة لحل الصراع الأوكراني الروسي

نيويورك - (د ب أ)

أعرب فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن هناك فرصة لحل الصراع الروسي الأوكراني وأن "هذا هو الوقت المناسب للمضي قدما في ذلك" مضيفا أنه من السابق لآوانه تقديم أي وعود.

ومن المقرر أن يسافر جوتيريش إلى كييف يوم الخميس المقبل بعد اجتماع مزمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو غدا الثلاثاء وقال إنه يرى فرصة للوساطة في حل الصراع.

وكانت روسيا أعلنت عن وقف جديد لإطلاق النار وممر إنساني للمدنيين في مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنه كان من المقرر أن يوقف الجيش الروسي الأعمال العدائية في الثانية ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). ولابد أن يتسنى للمدنيين بعد ذلك مغادرة المنطقة الصناعية عبر ممر إنساني. وكانت الحكومة الأوكرانية قد دعت روسيا إلى ضمان هروب النساء والأطفال من أقبية مصنع الصلب.

وبحسب المعلومات المتوفرة من كييف، يقال إن هناك نحو ألف مدني في مصنع الصلب. وجرى نشر مقاطع فيديو تظهر النساء والأطفال في الأيام الأخيرة. ويطالب المقاتلون الأوكرانيون المختبئون في المصنع بفعل كل شيء لضمان سلامة المدنيين.

وقالت أوكرانيا إنها تعتمد على جوتيريش في التوسط لإنقاذ المدنيين الأوكرانيين المحاصرين داخل مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن بلادها تطلب من جوتيريش أن يصبح "المبادر والضامن لممر إنساني"، مضيفة أنها تأمل أن تشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على العملية.

ونفت فيريشوك أنه تم الاتفاق بالفعل على إقامة ممر آمن من مصنع الصلب مع الروس. وكتبت في قناتها عبر تليجرام "الممر الذي يتم الإعلان عنه بشكل أحادي لا يوفر الأمن".

وصباح اليوم الاثنين، تم التصدي بنجاح لسلسلة من الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا، وفقا لتقارير من كييف.

وتأتي هذه الأنباء بعد ليلة من الاجتماعات السرية بين المسؤولين الأوكرانيين والمبعوثين الأمريكيين الزائرين. وتم الكشف فقط عن تفاصيل قليلة، رغم الاعتقاد بأنها كانت تتحدث عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها الثالث من القتال ضد قوة غزو روسية ضخمة.

ووفقا للمسؤولين الأوكرانيين، كانت الهجمات التي وقعت خلال الليل محاولة لإحراز تقدم نحو كراماتورسك، وهي مدينة تقع شرقي البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة، مع شن هجمات أخرى على بلدات إيزيوم وبارفينكوف وكوميشوفاخا القريبة، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للبلاد اليوم الاثنين.

وفي أجزاء أخرى من دونيتسك والمسرح الجنوبي، اقتصرت الهجمات الروسية على نيران المدفعية على المواقع الأوكرانية، بما في ذلك ماريوبول. كانت هناك أيضا محاولة لاقتحام بلدة بوباسنا.

وذكرت القوات الأوكرانية أن الروس فقدوا 13 دبابة ومواد عسكرية أخرى.

وقالت مصادر أوكرانية أيضا إن خمس محطات للسكك الحديدية في وسط وغرب أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية اليوم الاثنين.