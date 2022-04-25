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مصدر أمني عراقي: سقوط قذيفتي هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

09:38 م الإثنين 25 أبريل 2022
مصدر أمني عراقي: سقوط قذيفتي هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

سقوط قذيفة هاون - أرشيفية

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بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط قذيفتي هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن :"قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم ضمن حدود معسكر التاجي شمالي بغداد ولا توجد معلومات عن الاصابات".

وأضاف المصدر أن "القذيفة الاولى سقطت بالقرب من مستودعات العينة والثانية بالقرب من قاعدة طيران الجيش ضمن معسكر التاجي".

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