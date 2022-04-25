Masrawy logo white

إعلان

السويد وفنلندا تعتزمان نشر ملف الانضمام للناتو بشكل مشترك

08:34 م الإثنين 25 أبريل 2022
السويد وفنلندا تعتزمان نشر ملف الانضمام للناتو بشكل مشترك

حلف الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في كل من السويد وفنلندا اليوم الاثنين، إن البلدين الاسكندنافيين اتفقا على السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت واحد في منتصف شهر مايو المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة إلتاليهتي" الفنلندية القول بأن فنلندا وافقت على اقتراح من الحكومة السويدية لتسريع إجراءاتها حتى تتمكن الجارتان من نشر طلباتهما للانضمام إلى الناتو في ذات الوقت.

وأكدت صحيفة إكسبريس السويدية اليومية هذه المعلومات، نقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها في حكومة البلاد.

وقالت الصحيفتان إنه من المرجح أن يتم تقديم الطلب في الأسبوع الذي يبدأ في 16 مايو. وسيتزامن ذلك مع الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إلى السويد، في الفترة من 17 إلى 18 مايو المقبل.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
حلف الناتو السويد فنلندا

الخبر التالى:

بعد فوز ماكرون.. هل يمكن للفرنسيين من أصول عربية تنفس الصعداء؟
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
لايف مصراوي"كان معكم طارق عبد الجابر".. كيف تحول أشهر مراسل بالتليفزيون المصري إلى شيف بقناة فضائية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا