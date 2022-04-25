السويد وفنلندا تعتزمان نشر ملف الانضمام للناتو بشكل مشترك

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في كل من السويد وفنلندا اليوم الاثنين، إن البلدين الاسكندنافيين اتفقا على السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت واحد في منتصف شهر مايو المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة إلتاليهتي" الفنلندية القول بأن فنلندا وافقت على اقتراح من الحكومة السويدية لتسريع إجراءاتها حتى تتمكن الجارتان من نشر طلباتهما للانضمام إلى الناتو في ذات الوقت.

وأكدت صحيفة إكسبريس السويدية اليومية هذه المعلومات، نقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها في حكومة البلاد.

وقالت الصحيفتان إنه من المرجح أن يتم تقديم الطلب في الأسبوع الذي يبدأ في 16 مايو. وسيتزامن ذلك مع الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إلى السويد، في الفترة من 17 إلى 18 مايو المقبل.