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بريطانيا: روسيا فقدت 15 ألف جندي في أوكرانيا حتى الآن

08:10 م الإثنين 25 أبريل 2022
بريطانيا: روسيا فقدت 15 ألف جندي في أوكرانيا حتى الآن

الحرب في أوكرانيا

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لندن - (د ب أ)

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في كلمته أمام البرلمان في لندن اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية تعتقد أن روسيا فقدت حوالي 15 ألف جندي منذ غزو قواتها لأوكرانيا قبل شهرين.

وأشارت مصادر الحكومة البريطانية إلى أنه إضافة إلى ذلك، تم تدمير أو الاستيلاء على أكثر من ألفي مركبة مدرعة روسية، بينها 530 دبابة على الأقل. وأضاف والاس أن روسيا فقدت أيضا أكثر من 60 مقاتلة ومروحية.

وقال والاس إن روسيا أخفقت تقريبا حتى الآن في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، مضيفا أنه من بين أكثر من 120 كتيبة تكتيكية روسية تم نشرها في عملية غزو أوكرانيا أي ما يعادل 65 % من إجمالي وحدات المشاة، لم تعد 25% منها على الأقل جاهزة للقتال.

وتقدر أوكرانيا الخسائر الروسية بأنها أعلى من ذلك بكثير، حيث زعمت أن 22 ألف جندي روسي لقوا حتفهم، وتم إسقاط 181 طائرة و154 مروحية، وتم تدمير 884 دبابة و2258 مركبة مدرعة أخرى.

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