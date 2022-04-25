واشنطن تعتزم إعادة دبلوماسييها إلى أوكرانيا سعيا لإعادة فتح سفارتها

واشنطن - (أ ش أ):

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة دبلوماسييها إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، بهدف إعادة فتح سفارتها في كييف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للصحفيين، في تصريحات نقلتها صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، "سنقوم بإعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا ابتداء من الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سننظر في كيفية إعادة فتح السفارة في كييف".

وأضاف "أعتقد أن ذلك سيحدث على مدى أسبوعين، وسنقوم بذلك مع أخذ أمن موظفينا في الاعتبار قبل كل شيء".

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوجود الأمريكي المتزايد "يوضح دعمنا لأوكرانيا وهو جزء من التزام الولايات المتحدة بإعادة دبلوماسيينا إلى سفارتنا في كييف في أقرب وقت ممكن".

وتابع برايس "سيعزز هذا الإجراء التزام الوزارة المستمر بتسهيل جهود الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدة لحكومة أوكرانيا، مع توفير دعم معزز للمواطنين الأمريكيين".

وبينما تستعد وزارة الخارجية لإعادة وجودها إلى كييف، أعلن بايدن صباح اليوم الاثنين أنه سيرشح بريدجيت برينك، السفيرة الأمريكية الحالية في سلوفاكيا، كسفيرة للولايات المتحدة في أوكرانيا.