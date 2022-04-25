إيران: المحادثات مع السعودية جادة وإيجابية

بغداد - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن المحادثات التي جرت بين بلاده والسعودية في بغداد يوم الخميس الماضي، كانت جادة وإيجابية وتمضي قدما إلى الأمام.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين أن المحادثات بين ايران والسعودية عقدت في بغداد يوم الخميس بجهود الحكومة العراقية وتمهيدات ودعم من الحكومة العمانية.

وتابع : لقد تم البحث في الإطر التي كانت محددة منذ البداية وكانت المحادثات جادة وإيجابية وتمضي إلى الأمام قدما، ولو ارتقت إلى المستوى السياسي، فاننا سنشهد تقدما، لكننا لم نبلغ نقطة إجراء اللقاء بين وزيري الخارجية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضح خطيب زادة: "لو ارتقت المحادثات إلى المستوى السياسي من الدرجة الأولى فبإمكاننا أن نشهد على وجه السرعة تقدما جادا في مختلف المجالات".

وأضاف: "لقد أجرينا محادثات مع الوفد السعودي حول القضايا الثنائية والإقليمية".

وتوقع أن يبلغ عدد الحجاج الايرانيين لاداء مناسك الحج لهذا العام نحو 40 الفا وفق المحادثات التي أجريت.

وحول احتمال اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والسعودي قال: "لم نصل إلى هذه النقطة لغاية الآن".

كان محمود عباس زادة مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد صرح لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم بأن "مجريات جولة الحوار الإيرانية-السعودية الخامسة في بغداد كانت إيجابية وبناءة جدا".

وأضاف "إننا نثمن الجهود التي بذلها العراق من أجل توفير الأجواء المناسبة لإستضافة المباحثات الإيرانية- السعودية والدور الفعال الذي يلعبه العراق من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث الإيراني"أن تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية ينعكس إيجابيا على دول وشعوب المنطقة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وهو ما تريد الحكومة العراقية تحقيقه عبر التقريب بين وجهات النظر".

ونسبت الصحيفة إلى مصادر إيرانية قولها إن جولة الحوار التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي وترأسها عن الجانب السعودي خالد الحميدان رئيس جهاز أمن الدولة السعودي فيما ترأسها عن الجانب الإيراني سعيد ايرواني مساعد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني "إنتهت عند الإتفاق على المستوى الأمني وترحيلها لوزارة خارجية البلدين على أن يتم الإعداد لمباحثات دبلوماسية يشارك فيها مسؤولين دبلوماسيين من كلا البلدين".

وكشفت الصحيفة نقلا عن المصادر الإيرانية أن"الإيرانيين اقترحوا عقد لقاء عالي المستوى بين البلدين لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين طهران والرياض وأن رئيس الوفد السعودي خالد الحميدان وعد بنقل المقترح الإيراني إلى المسؤولين في بلاده".