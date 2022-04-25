أوكرانيا تأمل في وساطة جوتيريش لإنقاذ المحاصرين في مصنع أزوفستال

كييف - (د ب أ)

تعتمد أوكرانيا على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في التوسط لإنقاذ المدنيين الأوكرانيين المحاصرين داخل مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن بلادها تطلب من جوتيريش أن يصبح "المبادر والضامن لممر إنساني"، مضيفة أنها تأمل أن تشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على العملية.

ونفت فيريشوك أنه تم الاتفاق بالفعل على إقامة ممر آمن من مصنع الصلب مع الروس. وكتبت في قناتها عبر تليجرام "الممر الذي يتم الإعلان عنه بشكل أحادي لا يوفر الأمن".