مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة تدريب في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما إثر تحطم طائرة تستخدم في تدريب الطيارين بمدينة بورصة غربي تركيا.

وقال والي بورصة يعقوب جانبولات اليوم الاثنين، إن الطيار والطالب لقيا حتفهما.

ويعود سبب الحادث على الأرجح إلى مشاكل فنية.

وتردد أن الطائرة، وهي ذات محرك واحد، تحطمت في منطقة سكنية.

وأظهرت مشاهد تليفزيونية بثتها قناة" تي أر تي" العامة، حطاما وسيارات محترقة يتصاعد منها سحب الدخان.

وأضاف جانبولات أن أضرارا لحقت بمنزلين وعدة مركبات جراء الحادث، لكن لم يصب أي أشخاص آخرين.