وفاة أكبر معمرة في العالم في اليابان عن عمر يناهز 119 عاما



طوكيو - (د ب ا):

توفيت أكبر معمرة في العالم، امرأة يابانية تدعى كاني تاناكا، عن عمر يناهز 119 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية في فوكوكا، حيث كانت تعيش بجنوب غرب اليابان.

وتوفيت تاناكا، التي عاصرت خمسة أباطرة، يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي.

ووفقا لمجموعة بحث دراسة الشيخوجة، فإن أكبر معمر في العالم الآن سيدة فرنسية تدعى لوسيل راندون، حيث تبلغ من العمر 118 عاما و 73 يوما.

وكانت تاناكا قد ولدت في الثاني من يناير 1903، حيث كانت الابنة السابعة في أسرة مؤلفة من ثمانية أبناء. وتزوجت وهي تبلغ من العمر 19 عاما خلال 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا خامسا.

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية قد أدرجتها كأكبر معمرة في العالم عندما كانت تبلغ من العمر 116 عاما.

ولدى سؤالها حول سبب طول عمرها، قالت تناول الطعام اللذيذ والدراسة كانا أسرارها للحياة الطويلة. وكانت الشكولاتة ضمن الأكلات التي تستمتع بتناولها.