تويتر يحجب حساب سياسي هولندي لمهاجمته الإسلام

واشنطن - (د ب أ):

علق موقع تويتر حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، بعد أن أرسل تغريدة أشار فيها إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مهاجما الإسلام، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وجاء الإجراء الذي اتخذته شركة "تويتر" بعد أن قالت إن السياسي اليميني المتطرف، انتهك قواعدها ضد السلوكيات البغيضة، بحسب ما قاله زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة لشبكة "إن أو إس" الإعلامية الهولندية.

وقامت شركة التواصل الاجتماعي بحذف تغريدة أرسلها فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي، كان يرد فيها على إدانة شريف لوقائع الإسلاموفوبيا في أوروبا.

ولم يتم ارسال أي تغريدات من حسابه منذ يوم الأربعاء الماضي.

كما لم ترد شركة "تويتر" بصورة فورية على طلب للتعليق.