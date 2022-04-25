Masrawy logo white

إعلان

تويتر يحجب حساب سياسي هولندي لمهاجمته الإسلام

04:44 م الإثنين 25 أبريل 2022
تويتر يحجب حساب سياسي هولندي لمهاجمته الإسلام

شركة تويتر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ):

علق موقع تويتر حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، بعد أن أرسل تغريدة أشار فيها إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مهاجما الإسلام، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وجاء الإجراء الذي اتخذته شركة "تويتر" بعد أن قالت إن السياسي اليميني المتطرف، انتهك قواعدها ضد السلوكيات البغيضة، بحسب ما قاله زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة لشبكة "إن أو إس" الإعلامية الهولندية.

وقامت شركة التواصل الاجتماعي بحذف تغريدة أرسلها فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي، كان يرد فيها على إدانة شريف لوقائع الإسلاموفوبيا في أوروبا.

ولم يتم ارسال أي تغريدات من حسابه منذ يوم الأربعاء الماضي.

كما لم ترد شركة "تويتر" بصورة فورية على طلب للتعليق.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
حجب حساب سياسي سياسي هولندي تويتر خيرت فيلدرز

الخبر التالى:

وفاة أكبر معمرة في العالم في اليابان عن عمر يناهز 119 عاما
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. البنوك تمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا