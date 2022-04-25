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بوتين : الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية

02:10 م الإثنين 25 أبريل 2022
بوتين : الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية.

وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين: "إن خطة الدول الغربية تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، ولكن لن يتمكنوا من ذلك".

وأضاف بوتين: "أن روسيا تواجه ضغوط العقوبات غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات في الظروف الحالية.

وتابع:" تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ تدابير واسعة النطاق لدعم المواطنين الروس ويجب علينا ضمان عمل آليات الدعم الاجتماعي، بما في ذلك تحويل المعاشات التقاعدية في الوقت المناسب ودفع التعويضات للأسر الصغيرة والأسر الكبيرة على حد سواء، والتوسع في برامج تعزيز العمالة"، لافتا إلى أن المجتمع يُظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا القومي بدون قيد أو شرط، ويدعم المواطنين الذين يعيشون في "دونباس".

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