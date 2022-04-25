الرئيس الأوكراني يشكر أمريكا على تقديم مساعدات عسكرية لبلاده

برلين/موسكو - (د ب ا):

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للولايات المتحدة على تقديم مساعدات أسلحة خلال زيارة وزيرين أمريكيين بارزين لكييف، كما دعا لتشديد العقوبات على روسيا.

وأعلن زيلينسكي عبر قناته على تطبيق تيلجرام" لقد ناقشنا المساعدات لقطاع الدفاع مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وتشديد العقوبات على روسيا وتقديم الدعم المالي لأوكرانيا والضمانات الأمنية".

وأوضح زيلينسكي أن مساعدات الأسلحة، التي تقدر قيمتها بـ 4ر3 مليار دولار حتى الآن، ساعدت أوكرانيا كثيرا في دفاعها الوطني. وأشار إلى أنه في نفس الوقت من المهم الحد من قدرة روسيا على الهجوم من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة.

وشدد زيلينسكي على أهمية أن تكون السوق الأمريكية مفتوحة بصورة أفضل أمام البضائع الأوكرانية.