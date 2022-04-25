مقتل 6 عمال في حادث بمنجم في منطقة سايليزيا في بولندا

وارسو - (د ب أ):

انتشلت فرق الإنقاذ قتيلين آخرين من عمال منجم للفحم في بولندا بعد وقوع هزة أرضية به، لترتفع حصيلة القتلى إلى ستة أشخاص، حسبما أفاد رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي اليوم الاثنين خلال زيارته لمركز الإنقاذ المعني بالمناجم في بايتوم.

وقال مورافيتسكي: "إنه أسبوع أسود بالنسبة لقطاع المناجم في بولندا ومنطقة سايليزيا وبولندا".

وكان عشرة من العمال قد ظلوا محاصرين تحت الأرض في وقت مبكر أمس الأول السبت بعد قوع هزة أرضية في منجم "زوفيوكا" للفحم في بلدة "يزتشمبية-ازدرويي" بمنطقة "سايليزيا" بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك.

وقال مدير المنجم، مارسين جوليبيوفسكي، إن البحث عن عمال المنجم المحاصرين الآخرين مستمر في ظل ظروف قاسية. وتزيد درجة الحرارة تحت الأرض على 30 درجة مئوية، كما يبلغ تركيز غاز الميثان 30% تقريبا.

وكان يوم الأربعاء الماضي قد شهد انفجارين لغاز الميثان في منجم تابع للشركة نفسها في سايليزيا. وتم انتشال خمسة قتلى، فيما دفن سبعة أشخاص آخرون.

وتوقف البحث عنهم بدون نتيجة يوم الجمعة نظرا لأنه صار يشكل خطورة على رجال الإنقاذ أنفسهم.

وفي وقت متأخر مساء أمس الأحد، توفي عامل سادس في المستشفى متأثرا بحروق شديدة أصيب بها في الحادث.