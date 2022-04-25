الخارجية الباكستانية تؤكد: رئيس الوزراء يستعد لزيارة السعودية

إسلام آباد - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد، في إفادة صحفية، أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لزيارة السعودية على رأس وفد رفيع المستوى، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وانتخب البرلمان الباكستاني شريف لتولى منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري بعد الإطاحة بسلفه عمران خان.

ولم يذكر متحدث الخارجية المزيد من التفاصيل.

وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين للحصول على تمويل، في ظل الأزمة التي تعانيها البلاد جراء تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع عجز الحساب الجاري.