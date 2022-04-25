مفتي لبنان يدعو إلى الهدوء بعد حادث غرق الزورق

بيروت - (د ب أ):

دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الاثنين "أبناء طرابلس والشمال وعكار إلى الهدوء والتروي لحين إجراء تحقيق شفاف وكشف ملابسات كارثة غرق زورق شمال البلاد.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دريان قوله إن "الدولة مسؤولة عن تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه المواطن مما جعله يحاول أن يغادر بلده إلى المجهول، بأية طريقة لتأمين سبل العيش الكريم بسبب المعاناة المعيشية التي تلاحقه يوميا".

وأضاف: "غالبية الشعب وبخاصة أبناء طرابلس والشمال يرزحون تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة والإهمال والحرمان، ومن المؤسف الدولة غائبة لا تمارس دورها ولا تحتضن أبناءها بالشكل المطلوب، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي".

ودعا دريان "أبناء طرابلس والشمال وعكار إلى الهدوء والتروي لحين إجراء التحقيق الشفاف من قبل قيادة الجيش والقضاء المختص لكشف ملابسات الكارثة التي لا يمكن أن تمر دون محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بهذه الجريمة النكراء التي أدت الى سقوط الضحايا من الرجال والنساء والأطفال".

وأضاف :"سنتابع ملف هذه القضية مع الجهات المعنية لتبيان حقيقة الأمور ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها أمام الله وأمام القضاء المختص".

بدوره قال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها براً وبحراً وجواً بعد غرق المركب، الذي كان على متنه عشرات الأشخاص، قبالة شواطىء طرابلس".

وارتفع عدد ضحايا زورق المهاجرين غير الشرعيين إلى سبعة وفيات بعد العثور جثة امرأة من ركابه عند شاطىء طرابلس.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن أول أمس السبت غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا، وأعلن الجيش اللبناني أمس الأحد عن ست وفيات و 45 ناجيا جراء الحادث ، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.