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بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار.. وأوكرانيا تنجح

12:34 م الإثنين 25 أبريل 2022
بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار.. وأوكرانيا تنجح

انتوني بلينكن

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وارسو - (د ب ا):

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن محاولات روسيا لغزو أوكرانيا أخفقت.

وقال بلينكن في بولندا، بعد زيارة استمرت ثلاث ساعات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد مع وزير الدفاع لويد أوستن "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، روسيا تنهار، أوكرانيا تنجح".

وأوضح بلينكن أن الهدف الروسي هو تجريد أوكرانيا من سيادتها واستقلالها، ولكنه أشار إلى أنها لم تتمكن من فعل ذلك بعد، على الرغم من الهجمات الهائلة المستمرة منذ شهرين. وأضاف أن أداء الجيش الروسي لم يأت وفقا للتوقعات، وأن العقوبات الغربية أثرت سلبا على الاقتصاد.

وأوضح "لا نعلم كيف سوف يكون مسار بقية هذه الحرب، ولكننا نعلم أن دولة أوكرانيا مستقلة وذات سيادة سوف تبقى لفترة أطول من فلادمير بوتين".

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