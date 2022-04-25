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أطول خط أنابيب في العالم.. حريق هائل في منشأة تخزين نفط روسية (فيديو)

04:00 ص الإثنين 25 أبريل 2022
أطول خط أنابيب في العالم.. حريق هائل في منشأة تخزين نفط روسية (فيديو)

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أفادت تقارير روسية باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية، وفق سكاي نيوز عربية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن سبب الحريق.

وأوردت أنباء أن انفجارات ضخمة سمعت في موقع الحادثة، كما تعرضت أجزاء من خط أنابيب النفط دروغبا للحريق، حيث يعتبر أطول خط أنابيب نفط في العالم والذي يصل إلى ألمانيا.

وتقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو، وهي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

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