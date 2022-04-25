أطول خط أنابيب في العالم.. حريق هائل في منشأة تخزين نفط روسية (فيديو)

أفادت تقارير روسية باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية، وفق سكاي نيوز عربية.

A video taken very close to the Oil Depot currently on Fire in the Western Russian city of Bryansk. pic.twitter.com/YiCfOht7xW — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن سبب الحريق.

وأوردت أنباء أن انفجارات ضخمة سمعت في موقع الحادثة، كما تعرضت أجزاء من خط أنابيب النفط دروغبا للحريق، حيث يعتبر أطول خط أنابيب نفط في العالم والذي يصل إلى ألمانيا.

وتقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو، وهي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.