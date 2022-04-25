بعد إعادة انتخابه.. ماكرون يحذر من سنوات صعبة

باريس - (د ب أ)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "أوقات صعبة مقبلة" بعد ضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الذي أعيد انتخابه لحشد من أنصاره قرب برج أيفل في باريس: "أنا على دراية بأن هذا التصويت يضعني تحت التزام للسنوات القادمة".

وأضاف: "السنوات القادمة ستكون صعبة بالتأكيد، لكنها ستكون تاريخية، وسيتعين علينا كتابتها معا للأجيال القادمة".

وذكر ماكرون "لقد اخترتم مشروعا إنسانيا وجمهوريا وبيئيا قائما على العمل والإبداع، مشروعا لتحرير نقاط قوتنا الأكاديمية والثقافية وريادة الأعمال".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نكون مقبلين بإصرار وطموحين. أمامنا الكثير لنفعله، والحرب في أوكرانيا موجودة لتذكيرنا بأننا نجد أنفسنا في أوقات مأساوية، يجب على فرنسا أن تجد طريقها من خلالها".