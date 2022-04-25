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ماكرون: سأحكم فرنسا بطريقة محترمة تهدف للخير

12:28 ص الإثنين 25 أبريل 2022
ماكرون: سأحكم فرنسا بطريقة محترمة تهدف للخير

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم أن يحكم "بطريقة محترمة تهدف إلى الخير"، في تصريحات أدلى بها لأنصار يحتفلون ابتهاجا بإعادة انتخابه اليوم الأحد.

وقال ماكرون: "لأن بلادنا في شكوك وانقسام كبيرين، يجب أن نكون أقوياء، لكن لن يتم تجاهل أي شخص".

وعبر بوضوح عن شكره لأولئك الذين ساندوه، فقط لمنع اليمين المتطرف من الفوز بالانتخابات.

وسعى ماكرون لتغيير صورته كسياسي من نخبة باريس خلال حملته الانتخابية، بعدما تعرض مرارا وتكرارا لانتقادات بالغطرسة والتعالي.

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