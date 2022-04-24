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لمنع تفشي كورونا.. الصين تلجأ إلى تسييج المباني السكنية في شنغهاي

11:48 م الأحد 24 أبريل 2022
لمنع تفشي كورونا.. الصين تلجأ إلى تسييج المباني السكنية في شنغهاي

فيروس كورونا

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بكين - (بي بي سي)

بدأت السلطات في مدينة شنغهاي الصينية في تطويق المجمعات والمباني السكنية بالأسوار في معركتها لكبح جماح موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

وقد تم الإبلاغُ في شنغهاي اليوم الأحد عن 20 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس جملة واحدة.

وفي شاويانغ في أقليم بكين، والتي تواجه بدورها زيادة كبيرة إصابات بالوباء، فرض المسؤولون قيود الإغلاق على 14 بناية وألزمت سكانها أو العاملين بالمنطقة بالخضوع إلى اجراءات اختبارات فيروس كورونا ثلاث مرات خلال هذا الأسبوع.

وأكدت الصين عزمها على مواصلة استراتيجيتها القائمة على "صفر إصابات بكوفيد" أي تسطيح مستويات الوباء بالكامل بين مواطنيها والمقيمين داخل أراضيها.

وقال الخبير في الفيروسات، ليانغ وانيان، إن إجراءات الإغلاق لن يتم تخفيفها إلا بزيادة الحماية التي توفرها اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر كورونا.

يذكر أن القيود الصحية في شنغهاي والتي شملت وضع أجهزة إنذار إلكترونية على الأبواب لمنع المصابين من المغادرة، وكذلك إجلاء الناس لتطهير منازلهم، قد دخلت أسبوعها الخامس.

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BBC

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