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مستشار زيلينسكي: بلينكن وأوستن وصلا كييف لإجراء محادثات

11:29 م الأحد 24 أبريل 2022
مستشار زيلينسكي: بلينكن وأوستن وصلا كييف لإجراء محادثات

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الأحد عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وصلا أوكرانيا لإجراء محادثات في كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال السبت إن القادة الذين يخططون لزيارة أوكرانيا "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة".

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات عندما سئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف يوم الأحد، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

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