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ماكرون: الفرنسيون منحوني ثقتهم لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف

10:38 م الأحد 24 أبريل 2022
ماكرون: الفرنسيون منحوني ثقتهم لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزن بجولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية، أن جزءا من الفرنسيين صوتوا لصالحه من أجل قطع الطريق أمام اليمين المتطرف وهو ما يحمله "مسؤولية خلال الأعوام المقبلة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال ماكرون في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات، إن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، مضيفًا أن "التصويت لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف يلزمني للأعوام المقبلة"

وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.8 بالمئة من الأصوات مقابل 41.2 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية. وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002. تابعوا تغطيتنا المباشرة للانتخابات الفرنسية.

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