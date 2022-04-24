"روسيا اليوم": عمدة ماريوبول يعلن انتهاء القتال وعودة الحياة لطبيعتها

وكالات

أعلن عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية قسطنطين إيفاشينكو، اليوم الأحد انتهاء القتال في المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها من قوات كييف والتشكيلات النازية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ونقلت "روسيا اليوم" عن إيفاشينكو، قوله: "لم يعد هناك أعمال قتالية في المدينة. يمكن للسكان البدء في زراعة حدائق منازلهم، وتغيير النوافذ التي تعرضت للقصف، الحياة المدنية والسلمية تعود تدريجيًا، والناس بدأوا بمغادرة الملاجئ وينظفون أمام منازلهم والساحات".

وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم أن القوات الروسية تواصل قصف المدينة المطلة على بحر آزوف، التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أوائل مارس الماضي، بما في ذلك مصنع آزوفستال للصلب.

هذا ودعت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد، إلى هدنة "فورية" في مدينة ماريوبول الأوكرانية، للسماح بإجلاء حوالي مائة ألف مدني ما زالوا محاصرين في هذه المدينة الساحلية.