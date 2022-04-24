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وسائل إعلام أمريكية: "تويتر" تعيد النظر في عرض إيلون ماسك للاستحواذ عليها

10:16 م الأحد 24 أبريل 2022
وسائل إعلام أمريكية: "تويتر" تعيد النظر في عرض إيلون ماسك للاستحواذ عليها

إيلون ماسك

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وكالات

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن شركة "تويتر" تعيد النظر في العرض المقدم لها من رجل الأعمال إيلون ماسك، بشأن الاستحواذ على الشركة.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها إن تويتر قد توافق على عرض إيلون ماسك بشأن الاستحواذ عليها مقابل 43 مليار دولار.

وقال إيلون ماسك، السبت إنه جمع أكثر من 46 مليار دولار لتمويل عرضه لشراء تويتر.

يشار إلى أن مورجان ستانلي وبنك أمريكا من بين البنوك المشاركة، وفقًا لإيداع الأوراق المالية. ماسك نفسه سيلتزم شخصيًا بمبلغ 21 مليار دولار.

ويفكر إيلون ماسك أيضًا في تقديم عرض مباشر لمساهمي تويتر لبيع أسهمهم له، وسيسمح العرض بتجاوزه مجلس تويتر.

ويشار إلى أن تويتر أعلنت عن خطة "الحبة السامة" الأسبوع الماضي كإجراء احترازي لرفض خطة ماسك في الاستحواذ على الشركة.

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