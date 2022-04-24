أول زعيم عربي يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

وكالات:

أعرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، عن التهاني لإيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وقال محمد بن زايد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 24, 2022

وكانت المرشحة الرئاسية مارين لوبان، أقرت بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وحصل الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على تهنئات وتبركات قادة دول أوروبية، بعد النتائج الأولية وتصريحات لوبان.

وقال رئيس ليتوانيا "أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع إلى العمل معا لزيادة دعم الاتحاد الأوربي والناتو والقيم الديمقراطية".

من جهته، بارك الرئيس الصربي لـ"ماكرون فوزه وإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا والعلاقات بين بلدينا ستصل إلى آفاق جديدة".

وقال رئيس وزراء التشيك "تهانينا لإعادة انتخاب ماكرون.. وفرنسا شريك حيوي وحريصون على تطوير علاقاتنا بشكل أكبر".

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية "أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع لمواصلة تعاوننا المتميز".