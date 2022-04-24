لوبان تقر بهزيمتها بانتخابات فرنسا.. وتهنئات دولية لماكرون

وكالات:

أقرت المرشحة الرئاسية مارين لوبان، بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وحصل الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على تهنئات وتبركات قادة دول أوروبية، بعد النتائج الأولية وتصريحات لوبان.

وقال رئيس ليتوانيا "أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع إلى العمل معا لزيادة دعم الاتحاد الأوربي والناتو والقيم الديمقراطية".

من جهته، بارك الرئيس الصربي لـ"ماكرون فوزه وإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا والعلاقات بين بلدينا ستصل إلى آفاق جديدة".

وقال رئيس وزراء التشيك "تهانينا لإعادة انتخاب ماكرون.. وفرنسا شريك حيوي وحريصون على تطوير علاقاتنا بشكل أكبر".

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية "أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع لمواصلة تعاوننا المتميز".