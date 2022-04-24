"فرانس 24": التقديرات الأولية تشير إلى فوز ماكرون بنسبة 58.2%

وكالات

‏أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية الأحد خلال جولة الإعادة أمام مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان وينتخب رئيسًا للجمهورية الفرنسية.

#إيمانويل_ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات وفق التقديرات الأولية



📍 مايسة عواد @mayssaf24 موفدة فرانس24 إلى شون دو مارس في باريس.



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وذكرت "فرانس 24" أن التقديرات الأولية تشير إلى فوز ماكرون بنسبة 58.2% من إجمال أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت اليوم.

وأدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان.

ويشارك في هذا الاقتراع 48,7 مليون فرنسي.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بلغت نسبة المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات 63,23 بالمئة أي أقل بنقطتين مقارنة بانتخابات عام 2017، بينما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28 بالمئة.

وكانت نسبة المشاركة بلغت عند منتصف النهار 26,41% ، أقل بنقطتين عن انتخابات عام 2017، وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي النهائية إلى أن ماكرون سيفوز بما بين 53 و 57 في المئة من الأصوات، لذلك هناك علامات استفهام كبيرة حول من ستتجه إليه أصوات 7.7 مليون ناخب صوتوا لميلينشون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت القضية الأولى في هذه الانتخابات هي ارتفاع تكاليف المعيشة بداية من فواتير الطاقة وتسوق الطعام إلى سعر تزويد السيارة بالوقود.