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دبلوماسي روسي: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا

06:55 م الأحد 24 أبريل 2022
دبلوماسي روسي: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا

السفارة الروسية في واشنطن

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موسكو - (أ ش أ):
اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، السلطات الأمريكية بأنها تعيق عمل سفارة روسيا بواشنطن وكذلك عمل القنصلية الروسية.
وقال أنطونوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد، "في الواقع، تخضع السفارة لحصار من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية، وقد أغلق بنك أوف أمريكا حسابات قنصليتينا العامتين في هيوستن ونيويورك".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت على أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي على أن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردًا حاسمًا ومناسبًا.

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السفارة الروسية الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف

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