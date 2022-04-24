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ألمانيا: لاجئون أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح في دير روسي

06:18 م الأحد 24 أبريل 2022
ألمانيا: لاجئون أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح في دير روسي

أرشيفية

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برلين - (د ب أ)

احتفل لاجئون أوكرانيون بألمانيا بعيد الفصح اليوم الأحد في دير أرثوذكسي-روسي بولاية براندنبورج الألمانية، مع بعض سكان الدير الناطقين بالروسية.
والتقوا جميعا اليوم في دير سانت جورج في حي جوتشندورف في بلدة ميلمرسدورف الواقعة بمنطقة أوكرمارك بولاية براندنبورج الألمانية.
وقال رئيس الدير دانييل إيربيتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأغلبية كانوا من أوكرانيا"، وأضاف أن الجميع جلسوا سويا، وتابع: "يأكلون سويا، ويتناولون الشراب معا"، لافتا إلى أن الهجوم الأوكراني على روسيا لم يكن موضوعا للحوار خلال ذلك، وقال: "لم يتحدث أحد عن السياسة".
وبحسب بيانات الدير، يدعم الدير حاليا 30 لاجئا، أغلبهم من السيدات والأطفال الصغار.

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