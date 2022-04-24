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مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجمات استهدفت 3 معسكرات للجيش المالي

05:52 م الأحد 24 أبريل 2022
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجمات استهدفت 3 معسكرات للجيش المالي

ارشيفية

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باماكو - (أ ش أ):

أعلن الجيش المالي مصرع 6 من جنوده وإصابة 20 آخرين في هجمات متزامنة استهدفت ثلاثة معسكرات بوسط البلاد صباح اليوم الأحد.

وأوضح الجيش -في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني- أن جماعات إرهابية مسلحة هاجمت المعسكرات الثلاثة في سيفاري ونيونو وبافو باستخدام مركبات انتحارية محملة بالمتفجرات.

وأضاف البيان أن قوات الجيش نجحت في التصدي لتلك الهجمات، ما أسفر عن مقتل 11 إرهابيًا.

وأفادت وسائل إعلام بأن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات.

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