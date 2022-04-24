إصابة قس فرنسي بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس

باريس - (د ب أ)

أعلن مسؤولون أن قسا في مدينة نيس جنوبي فرنسا أصيب بجروح خطيرة اليوم الأحد في هجوم بسكين من جانب رجل وصف بأنه مختل عقليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه، على الرغم من خطورة الجروح، فإن حياة القس ليست في خطر. كما أصيبت راهبة في الهجوم الذي وقع خلال قداس صباح اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الهجوم وقع في كنيسة سان بيير-دارين وسط المدينة، بالقرب من شاطئ البحر المتوسط.

جاء الهجوم في الوقت الي تشهد فيه فرنسا التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال عمدة نيس، كريستيان إستروزي، إنه تحدث إلى الضحيتين في المستشفى وإن القس ،الذي تلقى عدة طعنات، في حالة جيدة.

وقالت الشرطة إن الجاني، والذي ليس له سجل جنائي وينحدر من فريجوس جنوب فرنسا، نفذ الهجوم بشفرة سكين طولها 7 سنتيمترات.

واقتحم رجال الشرطة الكنيسة بعد تلقي بلاغ بشأن الهجوم وسيطروا على المهاجم. وتم تقديم مساعدة نفسية للمصلين الذين أصيبوا بحالة من الصدمة.

وقال رئيس إقليم الألب-البحرية، برنار جونزاليز، إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الرجل كانت لديه دوافع إرهابية أو دوافع متطرفة أخرى.

وفي أكتوبر 2020، قتل مهاجم تونسي ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في كنيسة نوتردام في نيس..