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إحباط محاولة تهريب 541 مهاجراً عبر سواحل ليبيا

05:45 م الأحد 24 أبريل 2022
إحباط محاولة تهريب 541 مهاجراً عبر سواحل ليبيا

احباط تهريب مهاجرين

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طرابلس - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية الليبية من ضبط 541 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الشروع في عملية الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر في منطقة الزريق.

وأفادت وزارة الداخلية الليبية في منشور أوردته قناة 218 الليبية، بأن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراتة تمكن من ضبط 541 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، بالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية.

وأوضحت الوزارة، أن المهاجرين تم ضبطهم وهم في حالة شروع في عملية الهجرة عن طريق البحر، وتم التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراتة ونقلهم إلى مركز إيواء لتقديم المساعدات الإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم.

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