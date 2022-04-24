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مقتل وإصابة شخصين جراء هجوم مسلح على إحدى المقاهي في إسطنبول

04:24 م الأحد 24 أبريل 2022
مقتل وإصابة شخصين جراء هجوم مسلح على إحدى المقاهي في إسطنبول

أرشيفية

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إسطنبول - أ ش أ

قُتل شخص وأصيب آخر، اليوم الأحد، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى المقاهي في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت صحيفة (خبر تورك) التركية اليوم أن مسلحين اقتحموا المقهى الكائن بمنطقة (باجسيلار) في إسطنبول وقاموا بإطلاق النار؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وتم على الفور نقل المصاب إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة شنت عملية من أجل اقتفاء أثر المسلحين، وبدأت في إجراء تحقيق بشأن الهجوم على ذلك المقهى.

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