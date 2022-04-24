ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 81 مليون

واشنطن - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بشكل طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، ليصل إلى 81 مليون إصابة حتى الساعة 12 ودقيقة واحدة، صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أقل من متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.19 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت منطقة "كولومبيا" زيادة بنسبة 0.4% في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 141 ألفا و355 .