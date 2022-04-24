غدًا.. حداد في لبنان على ضحايا المركب الغارق

بيروت - أ ش أ

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الإثنين، على ضحايا المركب الذي غرق مساء أمس السبت، قبالة طرابلس شمالي البلاد.

ووجه ميقاتي اليوم الأحد، بتنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور وطلب منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أمر في وقت سابق اليوم، الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية، بفتح التحقيق في الملابسات التي رافقت غرق مركب مساء أمس وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت أمس تمكنها من إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية ممن كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية قبالة شاطئ القلمون بمدينة طرابلس شمالي لبنان.. وأرجعت غرق المركب إلى تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولته الزائدة.