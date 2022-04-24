العراق: تدمير أوكار لـ"داعش" تحتوي أسلحة ومتفجرات

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، تحتوي أسلحة وعبوات ناسفة في محافظة ديالى، في ثاني أيام عملية "الإرادة الصلبة" الأمنية في مرحلتها الثانية.

وأفاد بيان للخلية -أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- بأن القوات الأمنية المشاركة في عملية "الإرادة الصلبة" نجحت في تحقيق مجموعة من الأهداف المخطط لها، حيث تمكنت من العثور على وكر يحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة في منطقة البو كرمة التابعة لقاطع ديالى.

ووفقا للبيان فقد تمكن القوات الأمنية من العثور على ثلاثة أوكار تضم أعتدة وأسلحة وتم تدمير هذه المحتويات بمعرفة القوات المختصة.

وأكد البيان أن القوات الأمنية ما زالت تنفذ الخطة المرسومة لها.

وفي السياق الأمني أيضا، تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ8 ملايين حبة مخدرة.