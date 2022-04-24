بسبب كورونا.. الفرنسيون في شينجهاي لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية

باريس - (د ب أ):

لن يتمكن المواطنون الفرنسيون الذين يعيشون في مدينة شنغهاي من التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الأحد، بسبب الإغلاق الصارم المفروض على المدينة الصينية بسبب فيروس كورونا.

وبخلاف مدن صينية رئيسية أخرى، قررت فرنسا عدم إقامة مراكز اقتراع في مدينة شنغهاي، في أعقاب مشاورات مع المجلس الدستوري الفرنسي، طبقا لما أعلنته السفارة الفرنسية في الصين.

وتخضع شنغهاي لعمليات إغلاق مختلفة لأسابيع، حيث تسعى الصين لتحقيق استراتيجية "صفر-كوفيد" ، التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس بشكل كامل.

ولم يتمكن المواطنون الفرنسيون بالمدينة بالفعل من التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، قبل أسبوعين.