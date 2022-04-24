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فرنسا تعلن إصابة قس في هجوم داخل كنيسة بمدينة نيس

12:01 م الأحد 24 أبريل 2022
فرنسا تعلن إصابة قس في هجوم داخل كنيسة بمدينة نيس

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية

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(وكالات):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد اليوم الأحد، مؤكدا اعتقال المنفذ.

وذكر دارمانان على حسابه في "تويتر": "اعتداء نفذ صباح اليوم داخل كنيسة في نيس، وقس أصيب، ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي "اعتقلت المنفذ على وجه السرعة".

ونقلت قناة BFMTV عن مصدر في الشرطة تأكيده أن القس أصيب طعنا بسكين خلال أداء القداس، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابات في الساق والصدر.

وكشف مصدر القناة أن المنفذ المعتقل فرنسي في سن 31 عاما من أبناء بلدية فريجوس، مشيرا إلى أن هذا الشخص يعاني من الاضطراب ثنائي القطب، ولا تعطي الشرطة في هذه المرحلة من التحقيق الأولوية لفرضية الإرهاب.

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