غرق قارب على متنه ٦٠ شخصا في لبنان.. ووفاة طفلة كحصيلة أولية

وكالات:

أعلنت الحكومة اللبنانية، السبت، غرق زورق قبالة ميناء طرابلس، أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان: "تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".

وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".

في سياق متصل، أكد مصدر أمني لبناني لسبوتنيك، أن الجيش اللبناني تمكن من الوصول إلى مكان غرق زورق، وبدأ بإجلاء ركابه ونقلهم إلى أحد مراكزه.

وقال المصدر إن "المركب تعرض للغرق بالقرب من جزيرة الفنار ضمن المياه الإقليمية اللبنانية وكان على متنه 60 شخصا".

وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من الوصول إلى مكان الزورق الغارق وبدأ إجلاء الركاب ومعظمهم بخير".

وأوضح المصدر أن معظم الركاب على متن الزورق من حاملي الجنسية السورية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني يقوم بنقلهم إلى أحد مراكزه لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بوفاة طفلة جراء حادث غرق الزورق، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة بمشاركة الجيش اللبناني.

وحسب الوكالة فإن مركبا تابعا للجيش وصل إلى حوض ميناء طرابلس وعلى متنه 17 ناجيا وجثة الطفلة المتوفية، فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا في عداد المفقودين.