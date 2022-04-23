صورتان صادمتان.. كيف احتفل جوجل بيوم الأرض؟

وكالات:

بصور صادمة تظهر حجم التغيير الذي أصاب الأرض في فترات زمنية قصيرة نتيجة تغير المناخ، احتفت شركة "جوجل" الأمريكية بيوم المناخ، في محاولة لوضع اهتمام بهذا الحدث.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيان، الخميس إن تغير المناخ يعد أحد أكثر الموضوعات إلحاحا في العصر الحالي.

وذكرت أنه "باستخدام صور الفاصل الزمني الحقيقي من )جوجل إيرث) ومصادر أخرى، يعرض الرسم المبتكر تأثير تغير المناخ عبر أربع مناطق مختلفة حول كوكبنا".

وأوضحت أن الصور التي تظهر الاختلافات نتيجة تغير المناخ كل منها يبقى على الصفحة الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة.اضغط هنا

ويوم الأرض هو مناسبة عالمية لتحفيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي يشهدها العالم ونتائجه السلبية المتمثلة في تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات وغيرها من المظاهر.

ويتزايد القلق العالمي بشأن عواقب فقدان التنوع البيولوجي، فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة يفقد العالم نحو 4.7 مليون هكتار من الغابات سنويا، فيما يُقدر عدد الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض حاليا بمليون نوع.