مصر في صدارة العرب.. السعودية تقر نسب وأعداد الحجاج للدول

وكالات:

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الحج والعمرة أقرت نسب وأعداد الحجاج للدول كافة، حيث سيبلغ مجموع عدد حجاج الخارج ٨٥٠ الف نسمة أي ما يشكل ٨٥٪؜ من المجموع الكلي الذي أقرته الوزارة مؤخرا والذي يبلغ مليون حاج فقط سيؤدون فريضة الحج لهذا العام.

وأوضحت المصادر، أن الحصة المخصصة لقدوم الحجاج من كل جهة ستكون بنسبة ٤٥.٢٪؜ من الحصة الكلية المقررة لها من قبل و هو ما سيشكل مجموع حجاج الخارج كافه.

جاءت أعداد الحجاج الإندونيسيين كأعلى عدد حجاج من المتوقع قدومهم لهذا العام حيث سيبلغ عددهم ١٠٠ الف و ٥١ حاج تليها باكستان بعدد ٨١ الف ١٣٢ حاج، في حين جاءت أنغولا الأقل في العدد بمجموع حجاج يبلغ ٢٣ حاج فقط، أما فيما يخص الدول العربية فقد جاءت جمهورية مصر العربية في صدارة الدول من حيث عدد الحجاج القادمين حيث سيبلغ عدد الحجاج القادمين منها ٣٥ الف و ٣٧٥ حاج لموسم هذا العام.