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تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين سوريا

08:56 م السبت 23 أبريل 2022
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين سوريا

علم-تركيا

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أنقرة - (بي بي سي)

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن الإعلام التركي أن مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركية قال إن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سوريا.

وأوضح أوغلو، أن الترخيص الممنوح من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انتهى في أبريل.

ومن المتوقع أن يناقش الملف خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وتحدث أوغلو عن اتفاقية مونرو وقرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل عقب النزاع المسلح في أوكرانيا، وقال إن الإغلاق يسري على السفن العسكرية الروسية والسفن التابعة لحلف الناتو.

وأكد على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا. وشدد على موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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